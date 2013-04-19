Тюремщики ждут ответа Тимошенко по видеоконференции
В ГПтС сообщили, что ждут окончательного ответа Юлии Тимошенко о возможности видеоконференции
Пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины сообщает о том, что осужденная Тимошенко пока не дает ответа о согласии или отказе от участия в допросе свидетеля путем видеоконференции.
В частности во время общения с руководителем колонии И.Колпащиковым она сказала, что не знает работает ли комната видеосвязи, есть ли возможность установить связь с судом и т.д.
На заверения И.Колпащикова в том, что связь работает и он может это продемонстрировать, осужденная не отреагировала, пройти в комнату и убедиться в том, как на самом деле может происходить видеоконференция Тимошенко отказалась, - говорят тюремщики.
В связи с этим, пенитенциарная служба вынуждена ждать окончательного ответа осужденной, отметили в ГПтС.
Также руководство колонии вновь обратилось к руководству больницы "Укрзализныци" с запросом о необходимости дальнейшего пребывания осужденной в стационарном учреждении.