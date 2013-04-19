Тюремщики показали комнату, подготовленную для видеоконференции Тимошенко

Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко будет предложено принять участие в допросе Петра Кириченко, который является свидетелем по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня, путем видеоконференции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

«С учетом тех обстоятельств, что запланированный судом допрос свидетеля на 19.04.2013 г. должен проходить в режиме видеоконференции, руководство колонии предложит и осужденной Ю.Тимошенко также принять участие в этом допросе путем видео-конференции», - говорится в сообщении.

По теме: Власенко: Тимошенко хочет вживую послушать Кириченко в суде

В то же время в ГПтСУ отмечают, что от всех предыдущих предложений принять участие в допросе свидетелей и в судебных процессах путем видеоконференции Ю.Тимошенко пока отказывалась, хотя такая возможность предусмотрена и действующим процессуальным законодательством и техническим оборудованием в ЦКБ "Укрзализницы", а главное никоим образом не нарушает ее прав, даже, наоборот, способствует реализации ее же желания - не навредить себе долгим переездом.

Кроме того, подчеркивается в сообщении, «в связи с тем, что осужденная имеет привычку заявлять о том, что какие-то комнаты в блоке, где она находится, якобы вообще не существуют (как это было с комнатой для свиданий, которая в действительности есть и была обустроена специально для Ю. Тимошенко и ее посетителей)», ГПтС разместила на своем сайте видео из комнаты, которая реально существует и может быть использована для проведения видео-конференции с судом.

Как сообщалось, сегодня в 16.00 в здании апелляционного суда в Киеве должен начаться допрос свидетеля по делу об убийстве Е.Щербаня П.Кириченко. Допрос будет проходить в режиме видеоконференции, поскольку П.Кириченко проживает в США.

Экс-премьер Юлия Тимошенко неоднократно заявляла о желании присутствовать на заседаниях по делу об убийстве Е.Щербаня.