Отставка правительства не станет катастрофой для власти - политологи

Вынося на рассмотрение Верховной Рады вопрос о недоверии правительству, оппозиция подрывает доверие к власти, но сама не предлагает обществу альтернатив — даже оппозиционный избиратель не понимает, чем они лучше действующей власти и что готовы предложить для развития страны. В то же время результативное голосование о недоверии правительству сегодня маловероятно, полагает Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

«Оппозиция рассчитывает, что возможна поддержка со стороны коммунистов или части мажоритарщиков — всегда найдутся недовольные правительством. Но сейчас они не соберут нужного количества голосов. И у президента Виктора Януковича вряд ли есть желание именно сейчас менять премьера. Кроме того, у президента есть достаточно инструментов, чтобы собрать некий блокирующий пакет голосов и не допустить результативного голосования о недоверии правительству», сказал Михаил Погребинский.

Отвечая на вопрос о том, зачем оппозиция выдвигает инициативы, которые изначально обречены на провал, эксперт отметил: «Наша оппозиция вообще работает по принципу «чем хуже, тем лучше». Регулярно поднимая вопрос об отставке правительства, она просто подрывает доверие общества к нему, создается атмосфера недоверия к власти вообще, эта тема муссируется в СМИ. В свою очередь у оппозиции нет стратегического плана. Ну вышли погулять с людьми на массовые акции. Но зачем это делается, если нет никакого плана? Что они будут делать, окажись при власти? Этого никто даже не представляет. Поэтому у оппозиции нет массовой поддержки в обществе — потенциальный избиратель не понимает, чем она лучше действующей власти и что она предлагает».

В то же время эксперт отметил, что даже в том случае, если в Раде наберется достаточное количество голосов для вынесения недоверия правительству, для власти это не станет катастрофой. «У президента есть «скамья запасных» на премьерскую должность. Это может быть первый вице-премьер Сергей Арбузов», — сказал Погребинский.