Правозащитники: власть собирается ограничить свободу протестов в Украине

Украинская власть стремится реанимировать скандальный законопроект № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», который ограничивает свободу мирных собраний в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Института "Республика", правозащитной организации Всеукраинской инициативы “За мирный протест!” и Украинского Хельсинского союза по правам человека (УГСПЧ).

Отмечается, что Координационный совет по вопросам развития гражданского общества одобрил текст предложений относительно проекта закона "О свободе мирных собраний" и обратился к представителю Президента в Верховной Раде Юрию Мирошниченко и другим депутатам с просьбой внести этот проект на рассмотрение парламента.

"Хотя на Банковой и несколько приукрасили скандальный 2450, но новый текст остается убийственным для свободы протестов в Украине. Проект не имеет никакого отношения ни к общественности, ни к свободе мирных собраний", - заявил председатель Института "Республика", правозащитник Владимир Чемерис.

В правозащитной организации утверждают, что этот законопроект, подготовленный Координационным советом во главе с Мариной Ставнийчук, предлагает узаконить обязанность сообщать власть о протесте за два дня, узаконить возможность запрещать через суд спонтанные мирные собрания, а о самих "спонтанных собраниях" в проекте также прописана обязанность сообщать о них власти.

По словам правозащитников, "законопроект Ставнийчук" также предполагает возможность судебных репрессий в отношении спонтанных собраний, если протестующий не доказал власти "неотложность" своего протеста, а также не доказал, что о протесте невозможно было сообщить за два дня».

"Как показывает украинская судебная практика, даже двух дней достаточно, чтобы суд под любым предлогом запретил проводить мирные собрания", - отметили в Институте "Республика".

Сейчас правозащитники готовят подробный анализ опасностей нового законопроекта, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, еще прошлый состав Верховной Рады пытался принять закон "О порядке организации и проведения мирных мероприятий". Однако из-за давления оппозиции и общественных организаций окончательная редакция документа так и не появилась.

Среди противоречивых норм принятого в первом чтении законопроекта - ограничения на место проведения мирных акций. К ним, в частности, предлагается отнести территории национально-культурных заповедников. Дискуссии продолжались и вокруг нормы о том, за какое время организаторы акции должны предупредить местную власть о проведении акции. Законопроект предусматривает, что за 48 часов, хотя во многих странах нормой является не более шести часов.

Правозащитники подготовили также свой законопроект и готовы передать его в парламент. Они предлагают разрешить проведение спонтанных мирных собраний, а также установить защиту организаторов и участников акций от административной и уголовной ответственности.