Банковую «переименовали» (фото)
Милиция не пустила в АП активисток КУПРа, которые хотели провести акцию с требованием принять Януковича в Союз писателей.
Милиция не пропустила трех активисток организации «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР) в здание Администрации Президента, где они хотели провести акцию с требованием принять главу государства Виктора Януковича в ряды Национального союза писателей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли к зданию Администрации Президента с двумя табличками.
Одну из табличек с надписью «Вулиця какадеміка Януковича» они закрепили на здании на улице Банковой неподалеку от Администрации Президента.
Вторую табличку с надписью «Дотримуйтесь тиші. Тут працює найвидатніший письменник всіх часів і народів Янукович В.» активистки хотели прикрепить на здание АП, но сотрудники милиции не пропустили активисток, мотивируя это нарушениям законодательства.
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Представительницы КУПРа пытались перелезть через забор, однако милиционеры помешали им.
Активистки требовали встречи с представителями Администрации Президента, чтобы передать им свое требование о включении В.Януковича в Национальный союз писателей Украины.
В ответ сотрудник АП сказал, что может принять требование лишь в письменном виде.
После этого активистки КУПРа прикрепили табличку к воротам возле Администрации Президента.
Участницы акции отметили, что будут обращаться в Союз писателей с требованием принять в ряды организации В.Януковича, «как величайшего писателя». Они отметили, что хотели прочитать книги В.Януковича, но ни в библиотеках, ни в книжных магазинах не нашли их.