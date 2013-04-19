Политологи не верят в отставку правительства Азарова

«Этим голосованием оппозиция просто хочет напомнить о своем существовании. Конечно, в результативности голосования за отставку правительства я сомневаюсь, однако меньшинство покажет, что оно еще существует», - говорит политолог Дмитрий Выдрин.

По мнению политолога Владимира Цибулько, при сегодняшнем голосовании за резолюцию недоверия действующему Кабинету Министров оппозиция в очередной раз не договорится с коммунистами.

«Думаю, сегодня оппозиция попытается переманить коммунистов к себе, чтобы проголосовать за резолюцию недоверия правительству Азарова. Вероятно, что коммунисты дадут пару голосов, которые в итоге не сыграют никакой роли. При голосовании они будут учитывать голосование самих оппозиционеров, то есть, если у них будет мало голосов, то коммунисты могут смело заявить, что «вы сами плохо подготовились, почему вы нас используете». Сегодня будет так, как с пенсионной реформой - в итоге стороны банально не договорятся. Просто у оппозиционеров нет плана дальнейших действий, они думают, что условия для бесперспективности работы власти сами собой создадутся. Но это обманчивое мнение», - утверждает он.

Политолог, как и его коллеги, убежден, что сегодня в самой оппозиции отсутствуют 100% людей, готовых проголосовать за отставку Кабмина.

«Думаю, пятница такой день, когда явка будет невысокой. Да и тем более, на фоне того, что в оппозиции строятся новые площадки для компромиссов с властью, часть из ее членов (думаю, пару десятков из рядов меньшинства) не проголосуют за отставку Кабмина», - сказал политолог.

Кроме того, Цибулько отмечает, что в данное время у оппозиции не наберется более 5 человек, готовых работать в кризисных условиях на должностях министров. Интеллектуальный уровень оппозиции, по его мнению, уступает уровню власти, поэтому они в ситуативных моментах всегда ей уступают.