Оппозиция в Раде агитирует за отставку правительства Азарова (фото)

09:59, 19 апреля 2013
Политика
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Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть вопрос ответственности Кабинета Министров.

Фото Дмитрия Ларина, УП

Вопрос рассмотрения недоверия правительству стоит вторым в пятничной повестке дня ВР.

В начале запланировано проведение "часа вопросов к правительству" и заслушивание его информации о ситуации в агропромышленном комплексе.

Как сообщает Украинская правда, депутаты от оппозиции уже зашли в сессионный зал и раскладывают брошюры "Правительство Януковича-Азарова - в отставку".

Фото Дмитра Ларіна, УП
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