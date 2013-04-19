Оппозиция в Раде агитирует за отставку правительства Азарова (фото)

Вопрос рассмотрения недоверия правительству стоит вторым в пятничной повестке дня ВР.

В начале запланировано проведение "часа вопросов к правительству" и заслушивание его информации о ситуации в агропромышленном комплексе.

Как сообщает Украинская правда, депутаты от оппозиции уже зашли в сессионный зал и раскладывают брошюры "Правительство Януковича-Азарова - в отставку".