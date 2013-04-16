Ефремов - об отставке Кабмина: зачем людей смешить?

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает нецелесообразным принятие решения об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя предложения оппозиции об отставке правительства.

А.Ефремов подчеркнул, что обращался к представителям оппозиции, чтобы они предложили свои кандидатуры в правительство, но в ответ услышал, что они не собираются входить в правительство.

«Тогда зачем заниматься ерундой и людей смешить», - заявил А.Ефремов.

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Он высказал убеждение в том, что «в Партии регионов сгруппированы лучшие специалисты в Украине».

По словам А.Ефремова, нынешнее правительство, несмотря на мировой кризис и на то, что приходится переплачивать за российский газ и отдавать кредиты, взятые предыдущим Кабмином, своевременно осуществляет все социальные выплаты в государстве.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня работы ВР предусмотрено, что вопрос об ответственности Кабинета министров будет рассматриваться 19 апреля.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, рассмотрение этого вопроса будет длиться полтора часа. Он добавил, что будет выступать премьер-министр Николай Азаров, будет отвечать на вопросы народных депутатов, и после обсуждения данного вопроса будет приниматься решение по этому поводу.