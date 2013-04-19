Эксперт: антикоррупционная госпрограмма, стоимостью 700 млн, не работает

Государственная антикоррупционная программа, стоимостью более 700 миллионов гривен, на сегодня не работает, как не работает и Национальный антикоррупционный комитет возглавляемый Президентом, который не собирается уже более года. Об этом в эфире «5 канала» заявил представитель Международной неправительственной организации «Global integrity» в Украине, председатель правления антикоррупционного совета Украины Богдан Якимюк.

«Национальный антикоррупционный комитет возглавляемый Президентом, не работает и уже не собирается больше года. Государственная антикоррупционная программа, стоимостью более 700 миллионов гривен, не работает. Мы проанализировали коалицией общественных организаций - на тройку даже не дотянула власть по выполнению этой программы. Под действием тендерного законодательства выведено огромное количество государственных закупок, и это огромная коррупция, которая сейчас остается без внимания », - заявил Богдан Якимюк.