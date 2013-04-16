В Минюсте насчитали более миллиарда гривен убытков от коррупции

Об этом говорится в ежегодном антикоррупционном отчете министерства юстиции, говорится в сообщении ведомства.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, отчет был составлен на основании информации, поступившей от министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров АРК, местных госадминистраций и специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, сообщает Украинская правда.

"Общая сумма убытков, причиненных коррупционными административными правонарушениями в 2012 году составила 1,191 млрд гривен. Общая сумма ущерба, нанесенного уголовным коррупционными правонарушениями, составила 577,8 млн гривен", - сообщили в министерстве.

Напомним, недавно министр Лавринович заявил, что данные о людях, которые совершили коррупционные правонарушения должны быть закрытыми.