В Минюсте насчитали более миллиарда гривен убытков от коррупции
Общая сумма ущерба, нанесенного коррупционными административными правонарушениями в 2012 году составила 1,191 млрд гривен.
Об этом говорится в ежегодном антикоррупционном отчете министерства юстиции, говорится в сообщении ведомства.
По словам министра юстиции Александра Лавриновича, отчет был составлен на основании информации, поступившей от министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров АРК, местных госадминистраций и специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, сообщает Украинская правда.
"Общая сумма убытков, причиненных коррупционными административными правонарушениями в 2012 году составила 1,191 млрд гривен. Общая сумма ущерба, нанесенного уголовным коррупционными правонарушениями, составила 577,8 млн гривен", - сообщили в министерстве.
Напомним, недавно министр Лавринович заявил, что данные о людях, которые совершили коррупционные правонарушения должны быть закрытыми.