В Европарламенте называют успехом освобождение Луценко

ак передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Страсбурге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц после заседания конференции президентов ЕП.

“Это чрезвычайно большой успех — прогресс, достигнутый по делу Ю.Луценко”, - сказал он.

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В свою очередь П.Кокс отметил, что события на прошлой неделе в Украине являются четким сигналом желания украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в этом году.

Также П.Кокс отметил, что на сегодняшний день официальный Киев уже сделал много шагов вперед, но также многое необходимо сделать.

“И сегодня самое важное — завершить эту ситуацию с украинским парламентом, который заблокирован и не может делать свою важную работу по принятию необходимых решений относительно евроинтеграции”, - сказал П.Кокс.