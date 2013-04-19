В Европарламенте называют успехом освобождение Луценко
В Европейском парламенте освобождение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко назвали успехом миссии под руководством бывших президентов Европарламента и Польши Пэта Кокса и Александра Квасневского.
ак передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Страсбурге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц после заседания конференции президентов ЕП.
“Это чрезвычайно большой успех — прогресс, достигнутый по делу Ю.Луценко”, - сказал он.
По теме: Европа решила продлить работу миссии Кокса-Квасневского
В свою очередь П.Кокс отметил, что события на прошлой неделе в Украине являются четким сигналом желания украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в этом году.
Также П.Кокс отметил, что на сегодняшний день официальный Киев уже сделал много шагов вперед, но также многое необходимо сделать.
“И сегодня самое важное — завершить эту ситуацию с украинским парламентом, который заблокирован и не может делать свою важную работу по принятию необходимых решений относительно евроинтеграции”, - сказал П.Кокс.