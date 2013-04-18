Европа решила продлить работу миссии Кокса-Квасневского

Конференция президентов Европарламента решила до сентября продлить работу миссии под руководством бывших президентов ЕП и Польши Пэта Кокса и Александра Квасневского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Страсбурге сообщил Президент Европарламента Мартин Шульц после заседания конференции президентов.

“Мы решили продлить миссию, во-первых, до сентября. Мы не завершаем ее в сентябре, но будем иметь доклад, в том числе относительно дела Юлии Тимошенко и других”, - сказал он.

Президент Европарламента также сообщил, что сегодня лидеры политических групп парламента попросили руководителя комитета по иностранным делам в сотрудничестве с председателем делегации Европарламента по связям с Украиной подумать над расширением политического сотрудничества с Украиной на всех уровнях.

В свою очередь А.Квасневский отметил, что главная цель такого сотрудничества – подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он подчеркнул, что любой диалог по этому вопросу будет полезным.

“Иногда у меня складывается впечатление, что для украинских политиков революция лучше эволюции, а компромисс не является успехом”, - отметил А.Квасневский, добавив, что в условиях современной плюралистической демократии должно быть по-другому.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента М.Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.