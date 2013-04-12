В Батькивщине предостерегают: Хакеры делают рассылку с фиктивной почты Яценюка

С электронного адреса Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua рассылается якобы письмо от Юлии Тимошенко - с электронного адреса tymoshenko@byut.com.ua, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Адреса Yatseniuk.Arsenii@rada.gov.ua не существует, ведь адрес почты А.Яценюка на официальном портале Верховной Рады Украины другой, отмечается в сообщении.

Фиктивной является и почтовый ящик tymoshenko@byut.com.ua, ведь она не зарегистрирована на этом почтовом сервере, о чем пресс-служба «Батькивщины» сообщила раньше.

Как напомнили в «Батькивщине», сегодня была осуществлена несанкционированная рассылка и с самого адреса tymoshenko@byut.com.ua. На днях хакерская атака была совершена на почтовый ящик Александра Турчинова, еще раньше хакерским атакам подверглись электронные почтовые ящики Евгении Тимошенко, Сергея Власенко, Григория Немыри, представителей пресс-службы «Батькивщины».