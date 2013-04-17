Власенко просит обнародовать позавчерашнее видео с Тимошенко

Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко не выпускали из палаты ЦКЛ «Укрзализныци» в Харькове 15 апреля, когда она требовала от Государственной пенитенциарной службы обеспечить ее доставку на заседание Печерского райсуда Киева, где проходил допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил журналистам защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Юлию Владимировну позавчера не допустили к вывозу и к доставке в город Киев на судебное заседание, которое проходило по допросу свидетеля Гайдука», - сказал С.Власенко.

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На уточняющий вопрос журналистов, каким образом это происходило, С.Власенко сказал: «Это проявлялось в том, что она требовала, чтобы ее доставили, а ее просто не выпускали из палаты».

Защитник отметил, что Ю.Тимошенко просила передать, что перед заседанием суда, на котором допрашивали В.Гайдука, пенитенциарная служба «даже не делала попытки сделать вид, что они собираются ее вывозить».

С.Власенко подчеркнул, что в тот день работники пенитенциарной службы снимали разговор с Ю.Тимошенко на видеокамеру. По словам защитника, Ю.Тимошенко четко заявляла о желании лично присутствовать на допросе В.Гайдука.

С.Власенко призвал ГПтС обнародовать эту видеозапись.

«Очень хотелось бы, чтобы пенитенциарная служба продемонстрировала вчерашнее видео, которое они снимали, на котором Юлия Владимировна уже абсолютно четко требует доставить ее на судебное заседание, так как она делала до этого. Но я бы попросил пенитенциарную службу давать не нарезанные кусочки, а показать полное видео, как это происходило», - сказал С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что сегодня Ю.Тимошенко подаст в администрацию Качановской исправительной колонии заявление с требованием доставить ее в Печерский райсуд Киева, где 19 апреля состоится допрос очередного свидетеля Петра Кириченко.

«Юлия Владимировна подаст в администрацию Качановской колонии требование о ее доставке в судебное заседание, которое состоится в пятницу, 19 числа по допросу, так называемого свидетеля Петра Кириченко», -подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены шесть свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и В.Гайдук.

Допросы свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко.