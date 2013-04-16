Гайдук - об отношениях Тимошенко и Момота: они кирпичи друг в друга не бросали

Свидетель Виталий Гайдук заявляет что компания “Индустриальный союз Донбасса” не могла отказаться от “газовых услуг” корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Печерского райсуда Киева, давая показания в качестве свидетеля по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

“Не знаю, устраивало ли это Евгения Александровича (имеется в виду Е.Щербань - УНИАН), но как заместитель губернатора скажу, что когда мы получили такое территориальное деление, то губернатор был против, и Евгений Александрович тоже его не приветствовал, - сказал В.Гайдук. (УНИАН: В.Гайдук в 1994-1997 годах занимал руководящие должности в Донецком облсовете и в Донецкой областной государственной администрации, а позже стал одним из совладельцев корпорации "Индустриальный союз Донбасса»).

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Он также подтвердил наличие конфликта между тогдашним губернатором Владимиром Щербанем и экс-премьером Павлом Лазаренко. Кроме того, В.Гайдук отметил, что были разговоры на повышенных тонах между Юлией Тимошенко и бизнесменом Александром Момотом.

“Они «не любезничали», но и кирпичи друг в друга не бросали”, - сказал В.Гайдук, заметив, что сути разговора он не знает.

В то же время В.Гайдук не смог сказать, что финансовые отношения между ИСД и ЕЭСУ не изменились после убийства Е.Щербаня. По словам В.Гайдука, отношения между обеими компаниями были урегулированы рядом соглашений. Также свидетель отметил, что все переговоры с Ю.Тимошенко проводил А.Момот.

Вместе с тем, В.Гайдук отметил, что он не владеет какой-либо информацией о якобы наличии денег, которые были перечислены со стороны Ю.Тимошенко Александру Мильченко.