Минкультуры объявило конкурс на лучший логотип к 200-летию Шевченко

16:27, 17 апреля 2013
Политика
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Министерством культуры Украины объявлен Всеукраинский открытый конкурс на лучший эскиз логотипа по случаю празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минкультуры, подчеркнув, что к участию в конкурсе приглашаются все желающие.

Для участников конкурса устанавливаются 3 премии: в размере 30 тыс. грн (1-я премия), 20 тыс. грн (2-я) и 15 тыс. грн (3-я).

Выставка конкурсных работ будет проходить с 22 по 31 мая 2013 года в выставочном зале Национального музея Тараса Шевченко (г. Киев, бульвар Шевченко, 12).

Подведение итогов конкурса - с 22 по 31 мая 2013 года.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном веб-сайте Минкультуры mincult.kmu.gov.ua в разделах «Новости» и «Анонсы мероприятий».

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