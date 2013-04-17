Минкультуры объявило конкурс на лучший логотип к 200-летию Шевченко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минкультуры, подчеркнув, что к участию в конкурсе приглашаются все желающие.

Для участников конкурса устанавливаются 3 премии: в размере 30 тыс. грн (1-я премия), 20 тыс. грн (2-я) и 15 тыс. грн (3-я).

Выставка конкурсных работ будет проходить с 22 по 31 мая 2013 года в выставочном зале Национального музея Тараса Шевченко (г. Киев, бульвар Шевченко, 12).

Подведение итогов конкурса - с 22 по 31 мая 2013 года.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном веб-сайте Минкультуры mincult.kmu.gov.ua в разделах «Новости» и «Анонсы мероприятий».