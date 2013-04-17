Минкультуры объявило конкурс на лучший логотип к 200-летию Шевченко
16:27, 17 апреля 2013Политика
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Министерством культуры Украины объявлен Всеукраинский открытый конкурс на лучший эскиз логотипа по случаю празднования 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минкультуры, подчеркнув, что к участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Для участников конкурса устанавливаются 3 премии: в размере 30 тыс. грн (1-я премия), 20 тыс. грн (2-я) и 15 тыс. грн (3-я).
Выставка конкурсных работ будет проходить с 22 по 31 мая 2013 года в выставочном зале Национального музея Тараса Шевченко (г. Киев, бульвар Шевченко, 12).
Подведение итогов конкурса - с 22 по 31 мая 2013 года.
Информация о проведении конкурса размещена на официальном веб-сайте Минкультуры mincult.kmu.gov.ua в разделах «Новости» и «Анонсы мероприятий».
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