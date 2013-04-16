Гайдук о причастности или непричастности Тимошенко к убийству Щербаня: я не знаю

Один из соучредителей компании “Индустриальный Союз Донбасса” Виталий Гайдук заявляет об отсутствии у него прямых доказательств того, что Юлия Тимошенко была причастна к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая объяснения в качестве свидетеля на допросе в судебном заседании Печерского райсуда Киева.

Отвечая на вопрос защитника Ю.Тимошенко Андрея Кожемякина, есть ли у него доказательства причастности экс-премьера к убийству Е.Щербаня, В.Гайдук сказал: "Прямых доказательств, что Юлия Тимошенко является заказчиком убийства Щербаня, у меня нет. Но у меня нет и других доказательств, что она не является (заказчиком – УНИАН), потому что я не знаю".

По теме: Власенко утверждает, что Тимошенко рвется на допрос Гайдука

По его словам, отношения между ИСД и ЕЭСУ были партнерскими, а если возникали какие-то противоречия, то они регулировались путем переговоров.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.