Власенко: если доклад Квасневского-Кокса опубликуют - значит их миссия закончена

Такое убеждение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал защитник бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Я думаю, что сам доклад будет объективным, и в нем будут отражены как позитивные, связанные с освобождением Луценко, так и все те, намного более многочисленные и циничные, негативные моменты, которые совершает украинская власть в отношении Юлии Тимошенко и в отношении ситуации, связанной с Юлией Владимировной», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что заседание президентов политических групп Европейского парламента, во время которого 18 апреля в Страсбурге заслушают доклад о ситуации в Украине, будет закрытым.

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«Этот формат абсолютно корректен, потому что это рабочее совещание того органа, который уполномочил миссию Кокса-Квасневского, и самой миссии Кокса и Квасневского», - отметил защитник.

По его данным, вопрос продолжения работы миссии в Украине будет окончательно решен 22 апреля. По словам защитника, если работа миссии будет прекращена, тогда озвученный доклад будет считаться окончательным и будет обнародован.

«Насколько я понимаю статус миссии, будет обнародован только окончательный доклад. То есть, если миссия не будет продолжена, доклад будет считаться окончательным, и он будет обнародован. А промежуточные доклады не публикуются», - отметил защитник.

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По мнению С.Власенко, миссия Кокса-Квасневского в Украине достигла определенных успехов (в частности по делу экс-главы МВД Юрия Луценко), но не в ключевом вопросе – преследование Ю.Тимошенко.

«Конечно же, мы должны сказать, что миссия добилась определенного прогресса. Но миссия создавалась для мониторинга процессов Юлии Тимошенко, и здесь, к сожалению, говорить о прогрессе мы не можем», - сказал он.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством П.Кокса и А.Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Ю.Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.