Конференция президентов ЕП заслушает доклад о Тимошенко и Луценко

00:23, 30 марта 2013
Политика
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Конференция президентов Европейского парламента – руководящий орган, в состав которого входят президент, вице-президенты и президенты парламентских групп, – 18 апреля заслушает доклад миссии по наблюдению за решением политических дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Александр Квасьневский и Пэт Кокс во время рассмотрения уголовного дела Юлии Тимошенко в Харькове

"По результатам своего последнего визита в Украину экс-председатель Европейского парламента Пэт Кокс и бывший Президент Польши Александр Квасневский выступят с докладом на конференции президентов Европарламента в Страсбурге, на которой и будет решаться вопрос о возможности продолжения работы этой миссии", - сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря, сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

По его мнению, продолжение работы миссии будет зависеть, в том числе и от власти Украины и ее готовности выполнять рекомендации П.Кокса и А.Квасневского. "Пока что это решение прогнозировать сложно", - отметил он.

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Как сообщалось, накануне, 28 марта, П.Кокс и А.Квасневский посетили Ю.Тимошенко в харьковской больнице. Их встреча длилась около трех часов.

Сегодня миссия Европейского парламента планирует провести встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.

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