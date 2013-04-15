Главный тюремщик вопрошает, когда Тимошенко захочет быть здоровой

Продолжительность лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове зависит исключительно от ее желания выздороветь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков, отвечая на вопрос, когда можно ожидать выздоровления Ю.Тимошенко и перевода в колонию.

“Проблема, конечно, интересная. Тут интересный вопрос, и я его себе ставлю и подчиненным. 9 мая будет год, как в больнице находится Тимошенко. Я не врач, конечно, но скажу единственное - кто хочет лечиться и встать в строй, тот достигнет этой цели”, - сказал А.Лисицков.

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Он отметил, что все возможности для качественного лечения Ю.Тимошенко предоставлены, так же как ей предоставлены и возможности консультироваться как у украинских, так и у зарубежных врачей. “Если бы это все выполнялось, то этот вопрос (выздоровление) был бы уже снят с повестки дня... но время покажет, как будут развиваться события”, - сказал председатель ГПтСУ.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановский колонии в Харькове.

Вместе с тем в мае 2012 года из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко госпитализировали в больницу "Укрзализницы" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации

В то же время 22 февраля 2013 года пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заключение своей медкомиссии заявила, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

Однако 28 февраля председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль после осмотра экс-премьера в харьковской больнице заявил, что Ю.Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.

К.Айнхойпль сказал, что врачи клиники “Шарите” пришли к таким выводам: “Первое - госпожа Тимошенко больна. Второе - госпожа Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении. Мы настоятельно советуем продолжить это лечение именно в стационарных условиях”.