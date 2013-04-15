Президент Польши: Постоянно повторяю Януковичу, что дело Тимошенко - проблема

Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza.

"Постоянно повторяю Президенту Украины, что дело Юлии Тимошенко до сих пор является проблемой. С иной стороны - нужно с чего-то начинать. А таким началом было освобождение Юрия Луценко", - сказал Б.Коморовский.

Глава Польского государства отметил, что освобождение бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко обсуждал, в том числе, с канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и главами правительств стран Вышеградской группы.

Кроме того, по его словам, эта тема обсуждалась во время трехсторонней встречи Президентов Польши, Венгрии и Украины 22 марта в Варшаве, а также во время последнего телефонного разговора с Президентом Украины Виктором Януковичем 7 апреля.

"Евросоюз ожидает очередных шагов, которые бы позволили разблокировать украинскую дорогу в ЕС", - подчеркнул Б.Коморовский.

Он добавил, что во время последнего разговора с В.Януковичем обратил внимание на евроинтеграционные мероприятия, которые украинская власть должна осуществить.

"Речь идет о реформе юридической системы, также об изменении избирательного законодательства и нескольких других реформах", - сказал Президент Польши.

Б.Коморовский также отметил, что май является чрезвычайно важным месяцем, потому что именно в мае Еврокомиссия будет оценивать прогресс, достигнутый Украиной в вопросах, решение которых необходимо для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года.