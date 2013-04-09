Врачи обследовали Луценко: нужна вторая операция

Вышедший на свободу экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в среду будет госпитализирован в киевскую клинику "Обериг", где, ему будет сделана вторая операция, сообщает во вторник пресс-служба партии "Народная самооборона".

Президент Украины Виктор Янукович в воскресенье помиловал шестерых осужденных, в том числе Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии за растрату госсредств в особо крупных размерах. В этот же день он вышел на свободу. В январе 2013 года в киевской клинике "Обериг"ему сделали операцию по удалению полипов из кишечника, сообщает РИА Новости.

Как сообщает "Народная самооборона", во вторник Луценко прошел в клинике обследование. Врачи подтвердили необходимость проведения второй операции.

"С завтрашнего дня Юрий Луценко госпитализируется в клинику "Обериг"для продолжения лечения", - говорится в сообщении.