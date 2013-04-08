Луценко планирует с завтрашнего дня возобновить лечение
21:18, 08 апреля 2013Политика
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Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко планирует, начиная с завтрашнего дня, возобновить лечение в столичной клинике ”Обериг”, чтобы полноценно работать в политике.
Луценко: Здоровье не такое плохое, как хотелось бы моим врагам
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.
”Завтра я еду в ”Обериг”, проведу необходимые анализы и в ближайшее время буду заниматься своим здоровьем. Сколько времени это займет - трудно сказать, но думаю - это вопрос не одного месяца. Шутя скажу: ”Здоровье не такое уж и плохое, как хотелось бы моим врагам”.”Полевой командир”
будет в строю в полном порядке”, - сказал Ю.Луценко.
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