Луценко планирует с завтрашнего дня возобновить лечение

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВi.

”Завтра я еду в ”Обериг”, проведу необходимые анализы и в ближайшее время буду заниматься своим здоровьем. Сколько времени это займет - трудно сказать, но думаю - это вопрос не одного месяца. Шутя скажу: ”Здоровье не такое уж и плохое, как хотелось бы моим врагам”.”Полевой командир”

будет в строю в полном порядке”, - сказал Ю.Луценко.