Герман верит в «милосердие президента» по отношению к Тимошенко

Это следует из ее ответа на вопрос журналистки о возможности помилования Тимошенко, прозвучавшем в эфире ICTV, передает Украинская правда.

"Я в этой студии говорила всегда очень остро. Много резких фраз, из-за которых не раз имела хлопоты. Я не хотела бы повторять эти хлопоты, но фразу о том, что я верю в милосердие президента, я повторю в третий раз", - заявила она.

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Напомним, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе Луценко и бывшего министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука.