Луценко убежден, что власть должна освободить и Тимошенко

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ТВi.

"Я считаю, что наша власть сделала такой шаг как прецедент, и нет никаких аргументов, почему такой шаг можно сделать к Луценко, и нельзя - к Тимошенко. Я не знаю, как можно достучаться до сердца или до ума нашей власти, но этот шаг она должна сделать, потому что Тимошенко не может сидеть по надуманным обвинениям ", - сказал Ю.Луценко.

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Говоря о своем освобождении из тюрьмы, он отметил, что оно было для него "ожидаемым, но неожиданным". По словам Ю.Луценко, он больше был настроен ждать выхода из-под стражи в конце года по условно-досрочному освобождению, как лицо, которое отбыло большую часть наказания. В то же время экс-министр отметил, что осознал о том, что оказался на свободе только сегодня, когда проснулся утром дома.

"Передать это словами - очень трудно, потому что воля и быть дома со своими - это очень важно. Песок времени течет быстро ...", - отметил Ю.Луценко. "Тюрьма дается легче тем, кому есть что-то вспомнить, и я вел постоянные дискуссии с собой... Я сам оптимист, но и на меня иногда нападала хандра", - признался экс-министр.