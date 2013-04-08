Спикер ВР подпишет законы, принятые на выездном заседании парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак уверяет, что подпишет законы, принятые на выездном заседании парламента на Банковой на этой неделе.

Об этом он сказал в интервью программе «Подробности недели» на телеканале «Интер».

«Я законы, которые были приняты, подпишу и отправлю парламенту (наверно, речь идет о Президенте Украины- УНИАН) на утверждение», - сообщил руководитель Верховной Рады.