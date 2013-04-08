Рыбак: На следующей пленарной неделе парламент будет работать

Об этом он сказал в интервью программе «Подробности недели» на телеканале «Интер».

«Я думаю, что на следующей пленарной неделе парламент будет работать», - отметил В.Рыбак.

«У нас периодически работает, периодически, когда наберется много энергии, идет блокирование», - сказал он. При этом спикер добавил, что «парламент привык к дракам».

«Я почувствовал, что если не проведем сессию (наверно, речь идет о выездном заседание парламента на Банковой- УНИАН), то здесь будет драка», - подчеркнул В.Рыбак.