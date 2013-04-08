Рыбак: На следующей пленарной неделе парламент будет работать
07:16, 08 апреля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что на следующей пленарной неделе (16-19 апреля) парламент будет работать.
Владимир Рыбак: парламент привык к дракам
Об этом он сказал в интервью программе «Подробности недели» на телеканале «Интер».
«Я думаю, что на следующей пленарной неделе парламент будет работать», - отметил В.Рыбак.
«У нас периодически работает, периодически, когда наберется много энергии, идет блокирование», - сказал он. При этом спикер добавил, что «парламент привык к дракам».
«Я почувствовал, что если не проведем сессию (наверно, речь идет о выездном заседание парламента на Банковой- УНИАН), то здесь будет драка», - подчеркнул В.Рыбак.
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