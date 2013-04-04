В харьковской «Батькивщине» называют изменой "стушкование" своего депутата

Об этом говорится в заявлении харьковской областной организации ВО «Батькивщина», имеющемся в распоряжении УНИАН.

«Фамилии отца и сына Табаловых после их «тушкования» уже стали символом измены, низости, отсутствия малейших черт чести и достоинства. Теперь слово «измена» получило новый синоним - список псевдоборцов за Украину пополнился еще одной фамилией. Харьковская «Батькивщина» переживает глубокое разочарование, в первую очередь из-за того, что Виталий Немилостивый – народный депутат, который представляет именно Харьковскую область», - говорится в заявлении.

В парторганизации выразили сожаление по поводу решения В.Немилостивого и отметили, что «областная организация не вносила его фамилию на рассмотрение для включения в предвыборный список».

Авторы заявления выразили убеждение в том, что политическая карьера В.Немилостивого из-за измены не будет иметь развития.

«Господин Немилостивый, судя по всему, забыл, что именно благодаря партии «Батькивщина» он получил шанс сделать политическую карьеру – стал народным депутатом. Конечно, его сегодняшний поступок раз и навсегда похоронил эту розовую мечту. Стоит только вспомнить Мороза – его политическое будущее кануло в лету сразу после измены», - отметили в партии.

В заявлении также подчеркивается, что В.Немилостивый, избираясь в парламент, подписывал присягу кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщина» и обязывался быть членом одноименной фракции.

«Очевидно, что он сам не ценит свое слово, свои обещания, а, следовательно, не уважает себя. Тогда ему не следует удивляться отношению к нему населения, жителей Харьковщины, которые поддерживают оппозицию», - говорится в заявлении.

«Быть в оппозиции к репрессивной машине нынешнего режима действительно очень трудно и ответственно, и в то же время - почетно, но далеко не у каждого хватает на это мужества и силы воли. Очевидно, Виталий Немилостивый оказался просто слабым для реальной оппозиционной борьбы», - считают авторы заявления.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля стало известно, что В.Немилостивый написал заявление о выходе из фракции. Позднее председатель фракции “ Батькивщина ” Арсений Яценюк продемонстрировал заявление В.Немилостивого о том, что он остается во фракции.

Потом сам В.Немилостивый пообещал выйти из фракции «Батькивщина», когда парламент начнет нормальную работу, и отметил, что будет внефракционным.