Стаднийчук и Немилостивый сказали, когда выйдут из Батькивщины

Об этом они заявили на заседании большинства на Банковой, сообщает ForUm.

«Во избежание противоречий я подтверждаю свой выход из фракции «Батькивщина», поскольку на протяжении своей практической деятельности я действовал в пользу своих подзащитных, а также граждан Украины, поэтому хочу продолжать эту работу и, беря на себя политические обязательства, хочу их выполнять», – подчеркнул Стаднийчук.

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Со своей стороны Немилостивый сообщил, что недавно отозвал заявление о выходе из фракции.

«Я сегодня подал заявление о выходе из этой фракции… Те события, которые происходили вчера, которые были провокационными, имели цель привести к расколу Украину… Те молодые парни, которые вчера что-то творили, их подговорили, не знаю кто, но я понимаю цель… Я категорически против, чтоб страну делили на части», – отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что не выступает против раскола парламента. «Я не разделяю того, что сейчас происходит в этом зале… Я против того, что происходит в зале Верховной Рады. И потому что я был против, я подал в 11.45 другое заявление, что я отзываю то предыдущее (заявление о выходе из фракции – Ред.). Но как только начнется нормальная, на мой взгляд, работа в Верховной Раде, я напишу заявление, что я выхожу из фракции «Батькивщина»… и стану внефракционным», – заверил коллег Немилостивый.

Как ранее сообщалось, глава Верховной Рады Владимир Рыбак на пленарном заседании большинства объявил о выходе из фракции «Батькивщина» четырех депутатов. «В соответствии со ст. 60 Регламента Верховной Рады Украины, согласно личным заявлениям, о своем выходе сообщили Олег Канивец, Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук, Игорь Скосарь из ВО «Батькивщина» Верховной Рады 7-го созыва», – сообщил Рыбак.

Напомним, сегодня народные депутаты от фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины проголосовали за проведение пленарного заседания вне здания парламента.