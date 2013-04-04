Добкин допускает возможность роспуска Верховной Рады

00:06, 04 апреля 2013
Политика
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Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин допускает возможность роспуска нынешнего состава Верховной Рады Украины из-за ее неэффективной работы.

Михаил Добкин, Геннадий Кернес и Виктор Янукович во время открытия монумента Независимости Украины в Харькове. 22 августа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 3 апреля на пресс-конференции в Киеве.

«Я сегодня как политик, как гражданин Украины наблюдаю за тем, что происходит в Верховной Раде, не вижу возможности ее дальнейшего функционирования», - заявил М.Добкин.

По мнению губернатора, нынешний парламент не демонстрирует эффективной работы, а его трибуна используется депутатами для самопиара, тогда как обществу некогда ожидать завершения каденции, чтобы избрать новую Верховную Раду.

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«Де-юре она будет существовать как конституционный и законодательный орган, но де-факто пользы от этого не будет никому. Ожидать завершения каденции этой Верховной Рады, чтобы избрать новых депутатов, у нас нет ни времени, ни возможностей. Я не наделен полномочиями принимать какие-то решения, связанные с работой Верховной Рады, но такая возможность есть у жителей Украины. Воспользуются они ею или нет – зависит от них самих», - сказал М.Добкин.

Комментируя обращение некоторых общественных организаций Харьковщины к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой распустить Верховную Раду и назначить новые парламентские выборы, М.Добкин сказал: «Думаю, что Верховная Рада делает все возможное для того, чтобы люди не только в Харькове, но и в других регионах при всем народе заявляли свое несогласие с такой негосударственной политикой, которую сегодня демонстрируют те, кто сегодня не дает работать высшему законодательному органу».

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Губернатор напомнил, что в украинском законодательстве существует закон о проведении референдума по воле народа, и сейчас у населения Украины есть возможность провести такой референдум и таким образом самим найти выход из сложной ситуации. Но для этого, считает он, инициатива должна поступить именно от людей.

Комментируя создание в Харькове инициативной группы по проведению всеукраинского референдума относительно реформы парламента М.Добкин сказал: «Если такое решение близко людям, то они его поддержат не только в Харькове, но и в других регионах, а если люди этого не захотят – никто не может повлиять на их решение».

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. участники конференции общественных организаций - членов «Единственной социальной сети» Харькова приняли резолюцию об обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой распустить Верховную Раду и назначить новые парламентские выборы.

Если реакции на это обращение не будет, представители общественных организаций создадут инициативную группу для сбора подписей на проведение народного референдума.

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