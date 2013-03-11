Томенко подозревает, что у Януковича есть план, как избавиться от ВР

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал, комментируя черкасским журналистам вопрос возможного роспуска парламента.

«Мы все чаще получаем информацию из провластной среды, которая размышляет над уникальным, по их мнению, вариантом новейшей трактовки модного в бурные годы времен Российской империи лозунга «Ни мира, ни войны». Учитывая это, власть может пойти на вариант, когда Президент распустит нынешний парламент, а решение о проведении внеочередных выборов в ВР будет отложено», - сказал Н.Томенко.

По его словам, аргументы в пользу этого могут быть найдены разные – начиная от отсутствия средств и заканчивая невозможностью определить вариант избирательного законодательства, по которому проводятся внеочередные выборы.

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«Учитывая это, оппозиция должна анализировать все возможные альтернативы действий в сложившейся сегодня ситуации. Очевидно, нужно работать над новым избирательным законодательством, чтобы обеспечить демократические выборы на принципах пропорциональной системы с открытыми списками» - сказал Н.Томенко.

Кроме того, считает он, в случае невыхода из ситуации парламентского кризиса нужно добиваться не только роспуска парламента, но и назначения гарантированных новых выборов в Верховную Раду, «а в идеале – одновременных парламентских и президентских выборов».

По мнению Н.Томенко, если не будет таких гарантий, то может быть реализована идея, «о которой все больше говорят в окружении Президента, - о том, что хорошо было бы распустить парламент, и не назначать выборов».

«Не зря в СМИ началась массированная атака с аргументами ненадобности парламента в целом и депутатов в частности, которые вроде бы лишь мешают президенту и правительству проводить реформы. Без парламента и Президент, и правительство, и, собственно, вся нынешняя власть будет комфортно себя чувствовать, не имея единственной площадки, на которой можно проинформировать о ситуации в Украине и не допустить принятия тех или иных антинародных решений», - подчеркнул Н.Томенко.