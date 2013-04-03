Олейник: Оппозиции так нужны выборы, как попу гармонь
«Регионал» Олейник выступает за роспуск парламента.
Представитель фракции Партии регионов Владимир Олейник, комментируя блокирование Верховной Рады Украины оппозицией, отметил, что выступает за роспуск парламента, учитывая такую его работу.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
По словам В.Олейника, Партия регионов выступает за разблокирование ВР, но силового варианта не будет.
«Единственное, что не принимаем ультиматумов. В политике нужно искать компромисс», - сказал он.
В частности, по его мнению, оппозиция должна договариваться по порядку, а не выдвигать сразу несколько требований, как это она сделала вчера.
«Если это всё вместе — и пенсионная реформа, и выборы, так я, прошу прощения, это ни выборов, ни пенсионной реформы - ничего не будет. Нужно договариваться по порядку - если есть выборы, так к чему здесь пенсионная реформа?», - сказал В.Олейник.
В то же время депутат отметил, что согласен со вчерашним предложением народного депутата Владимира Литвина (внефракционный) совместно проголосовать обращение к Конституционному Суду, чтобы тот быстрее рассмотрел вопрос выборов в Киеве.
«Нет, отбросили. Оппозиции так нужны выборы, как попу гармонь», - добавил В.Олейник.
Также В.Олейник сообщил, что переговоры руководителей фракций продолжаются, однако о результатах еще ничего не известно.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, оппозиция продолжает блокировать трибуну и президиум в Верховной Раде. В сессионном зале депутаты от всех фракций собираются возле своих рабочих мест.
В то же время пока проходит совещание руководителей фракций в кабинете Председателя Верховной Рады Владимира Рыбака.
Напомним, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления «О назначении дежурных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы». Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.
Позже лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, с которыми она блокирует работу Верховной Рады Украины. По его словам, первое требование - это назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.