Власенко убежден, что сделать его «выездным» может только судебное решение

В комментарии УНИАН С.Власенко также отметил, что по состоянию на сегодняшний день он не получал никаких официальных документов исполнительной службы, которые подтверждали бы снятие ограничения на выезд за границу.

«По состоянию на сегодняшний день мне не известно ничего о каких-либо изменениях. Я не получал никаких официальных документов. При этом говорить о том, что на сегодняшний день могут быть даже теоретически сняты ограничения на мой выезд, невозможно, потому что ограничения установлены судебным решением и сниматься они должны судебным решением», - сказал С.Власенко.

«Насколько я понимаю, оно не снято, и оно не может быть снято именно сейчас. Возможно, это заявление исполнительной службы – это начало процедуры снятия ограничения», - добавил он.

С.Власенко возмутился тем, что, в соответствии с сообщением, исполнительная служба Печерского района Киева для снятия ограничения планирует обратиться в пограничную службу, а не в суд.

«Они, согласно закону, должны обратиться в Печерский районный суд, чтобы Печерский районный суд отменил свое решение, которое устанавливает незаконное ограничение на мой выезд», - подчеркнул он.

С.Власенко также отметил, что решение суда об ограничении возможности его выезда за границу было принято в ноябре 2012 года на основании имущественного спора, а не на основании якобы невыплаты алиментов.

Защитник подчеркнул, что все задолженности он погасил 26 декабря 2012 года, однако на протяжении 3,5 месяцев ограничение незаконно не снималось.

«Этот запрет был введен на основании того, что относительно моего личного имущества были приняты абсолютно незаконные судебные решения, которыми это мое имущество у меня просто отобрали. Для того, чтобы снять пиар-спекуляции, которые начались вокруг этого, я погасил этот долг еще 26 декабря 2012 года, то есть несколько месяцев назад. На протяжении этих трех с половиной месяцев и исполнительная служба, и Генеральная прокуратура продолжали нарушать закон и незаконно не снимали это ограничение», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2012 года Печерский райсуд временно запретил С.Власенко выезд за границу, в связи с чем 14 декабря 2012 года Сергей Власенко не смог вылететь в Милан. 13 марта 2013 года в аэропорту «Борисполь» сотрудники пограничной службы вновь отказались выпустить С.Власенко за пределы страны, ссылаясь на отмеченное решение суда.

Сегодня, 3 апреля, издание «Закон и бизнес» сообщило, что запрет на выезд за границу в отношении бывшего народного депутата Украины Сергея Власенко уже не действует. Это подтвердили изданию в отделе по вопросам взаимодействия из СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы. Отмечается, что в соответствии с документом, полученным от Государственной исполнительной службы, ГПСУ было принято решение об изъятии фамилии С.Власенко из соответствующей базы.

Также «ЗиБ» отмечает, что накануне в отделе Государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции Киева сообщили, что С.Власенко погасил все долги перед бывшей женой и теперь может выезжать за границу. Теперь осталось одно незавершенное исполнительное производство в отношении С.Власенко, а именно - относительно выплаты алиментов. Но оно остается открытым до совершеннолетия его ребенка.