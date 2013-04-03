Власенко погасил все долги и может выезжать за границу

Об этом «ЗиБ» сообщили в отделе Государственной исполнительной службы Печерского районного управления юстиции Киева.

В комментарии корреспонденту «ЗиБ» в отделе ГИС заметили, что запрет на выезд Сергея Власенко за границу снят, и соответствующие документы на этой неделе уже направлены в Государственную пограничную службу для принятия решения об исключении его фамилии из соответствующих баз. Сейчас осталось одно незавершенное исполнительное производство по Власенко, а именно – по выплате алиментов. Однако оно будет оставаться открытым до совершеннолетия ребенка.

Таким образом, ограничения на его выезд за границу на сегодня отсутствуют.

Как известно, ранее Власенко отрицал наличие долгов по алиментам и, соответственно, правомерность установленных ограничений относительно него на выезд за границу. 23 ноября прошлого года Печерский райсуд временно запретил Власенко выезд за границу, в связи с чем 14 декабря 2012 года Сергей Власенко не смог вылететь в Милан. 13 марта 2013 года в аэропорту «Борисполь» сотрудники пограничной службы снова отказались выпустить Власенко за пределы страны, ссылаясь на указанное решение суда.

В марте Генпрокуратура заявляла, что уголовное производство относительно невыполнения Сергеем Власенко решения суда (неуплаты алиментов) закрыто за отсутствием состава преступления.

Напомним, в 2011 году Наталья Окунская подала иск к Власенко об уплате алиментов – 25% от всех видов его заработка на содержание дочери Полины, начиная со дня подачи иска и до совершеннолетия ребенка. В начале этого года Окунская заявляла, что до сих пор ни она, ни дети не получили от Власенко «ни копейки».

Кроме этого, Н.Окунська решала в суде вопрос о разделе общего имущества. Согласно решению Печерского районного суда Киева, экс-депутат должен был выплатить 137 тыс. гривен. Из этой суммы 125 тыс. составлял долг Окунской и 12,5 тыс. – исполнительный сбор. Также она намеревалась отсудить у Власенко половину дома, стоимость которого в сотни раз превышает доход депутата.