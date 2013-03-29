СМИ: ПР рассматривает вариант перехода к выборам президента в один тур

Партия регионов рассматривает вариант перехода к избранию президента в один тур.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в Партии регионов.

По их словам, выборы президента в один тур гарантируют победу Януковича учитывая неспособность оппозиции выдвинуть общего кандидата.

Кроме того, по словам источников, сценарий предусматривает роспуск нынешней Верховной Рады по итогам конституционного референдума, на котором граждане должны проголосовать за переход к двухпалатному парламенту.

Нижняя палата должна избираться только в мажоритарных округах, что гарантирует Партии регионов получение большинства. Закон о референдуме, гарантирующий прямую имплементацию его итогов, было принят в прошлом году.