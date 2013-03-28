Мэр Енакиево рассказал, из-за чего произошла драка на митинге «Свободы»

«Милиция примерно в 15.30 зафиксировала стычку между двумя жителями города и четырьмя людьми, представившимися «свободовцами». Стычка произошла якобы из-за того, что «свободовцы» вели видеосъемку, при этом в кадр случайно попали двое мужчин. Они попросили их не снимать, на что «свободовцы» грубо ответили», – цитируют Олейника «Комментарии».

«В результате сначала завязалась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Так как милиция была оповещена о необходимости обеспечивать правопорядок во время акции «Свободы», драка была прекращена, а все участники инцидента были доставлены в горотдел, где сейчас проводятся следственные действия», – добавил мэр Енакиево.

Также он отметил, что инцидент произошел примерно спустя полчаса после начала акции «Свободы», и его участником был руководитель городской ячейки ВО «Свобода» Дмитрий Глазунов. Хотя сама стычка произошла примерно в 400 метрах от того места, где было получено разрешение на митинг.

Никаких других правонарушений во время митинга, по данным Олейника, зафиксировано не было.

Напомним, 3 марта в Енакиево памятник Ленину был облит краской, после чего члены местной организации «Свободы» были вызваны на допрос в качестве свидетелей. Ранее общественные организации Енакиево планировали брать под охрану советские памятники во избежание вандализма со стороны радикальных политических сил.