Президент ПАСЕ намекнул, что Украине стоит ускориться

Об этом заявил Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком в среду, сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины.

«Я приехал в Украину как Президент ПАСЕ, как ваш партнер. Мы здесь, чтобы поддержать и помочь, - отметил он. - Мы очень рассчитываем на Украину».

Ж.-К.Миньон подчеркнул, что Украина - «молодое государство, и она еще не успела сделать все, что соответствует стандартам Совета Европы». Вместе с тем, Президент Ассамблеи отметил, что «все нужно делать постепенно, но сейчас необходимо ускорить свое продвижение к стандартам Совета Европы».

Президент ПАСЕ приветствовал принятие Верховной Радой Украины Заявления «О реализации евроинтеграционных устремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом». «Я приветствую то, что есть единодушное мнение относительно Соглашения об ассоциации», - сказал он.

«Я абсолютно убежден, что Украина хочет выполнить взятые на себя обязательства. В их рамках было бы очень уместно, чтобы Соглашение об ассоциации было подписано в ноябре этого года, - сказал Ж.-К.Миньон. - Мы ожидаем его с нетерпением, поскольку данный документ выгоден как Украине, так и Евросоюзу».

Ж.-К.Миньон подчеркнул, что Совет Европы, Парламентская ассамблея и Венецианская комиссия готовы оказать Украине содействие в осуществлении конституционной реформы, реформировании законодательства в сфере борьбы с коррупцией, системы прокуратуры и правоохранительных органов, судебной и избирательной систем. «Необходимо задействовать механизмы парламентской дипломатии, чтобы помочь вам в реализации реформ», - сказал он.

Президент ПАРС также отметил, что нынешний год является важным для нашей страны и ввиду председательства в ОБСЕ. «Украина играет важную роль в регионе, и не только, и нам нужна ваша помощь в решении «замороженных конфликтов», - сказал он.

В свою очередь, В.Рыбак согласился с мнением Ж.-К.Миньона относительно необходимости ускорения реформ. «Есть серьезные недостатки в законодательстве. Но мы работаем над ошибками, - сказал руководитель парламента. - В апреле-мае мы примем законы во исполнение обязательств Украины перед СЕ, будем продолжать работу по совершенствованию законодательной базы».

«Мы будем делать все, чтобы Украина была в европейской семье», - сказал председатель Верховной Рады.