Яценюк: за беспорядок в Киеве отвечает Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил на пресс-конференции.

“На этой неделе мы будем проводить широкие протестные акции, народные вече, шествия в трех городах Украины: Ивано-Франковске - в четверг, в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу”, - отметил он.

А.Яценюк отметил, что основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

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По словам А.Яценюка, Президент также отвечает за «беспорядок», который царит в Киеве, поскольку не освобождает Александра Попова от должности председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая продлится два месяца.