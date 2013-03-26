Яценюк: Через неделю оппозиция проведет акцию за отставку Попова

Оппозиция 2 апреля проведет акцию протеста с требованием отставки Александра Попова с должности главы Киевской городской государственной администрации и назначения выборов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, протестная акция будет проводиться с требованием проведения выборов мэра города Киева и депутатов городского совета, а также отставки “ставленника Президента Украины Виктора Януковича Александра Попова”.