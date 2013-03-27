Генпрокурор рассказал в Страсбурге о национальных особенностях Украины

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом В.Пшонка сказал во время Консультаций высокого уровня по реформе органов прокуратуры в Украине, которые проходят в Страсбурге.

Генпрокурор поблагодарил руководство и представителей Совета Европы за постоянную помощь и консультации при разработке нового Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Подготовка и принятие этого документа стало для Украины важным этапом на пути к соответствию нашего уголовно-процессуального законодательства европейским стандартам. Мне очень приятно слышать оценки экспертов по этому поводу, в которых вы отмечаете УПК Украины как один их лучших в Европе», - сказал генпрокурор.

Он также заверил участников мероприятия в том, что Украина «не намерена и не будет останавливаться только на этапе реализации норм нового УПК».

«На сегодняшний день Президентом Украины четко определены основные направления евроинтеграционных процессов в нашей стране, которые предусматривают, в частности, реформирование судебной системы, органов прокуратуры и органов внутренних дел. Все эти направления являются не только приоритетными, но и их реализация находится под личным контролем главы государства», - добавил В.Пшонка.

Кроме того, он отметил, что реформирование органов прокуратуры Украины должно осуществляться с учетом национальных особенностей.

«Уверен, что вы со мной согласитесь, потому что идеальной модели органов прокуратуры в мире не существует. Ведь каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Феномен современной украинской прокуратуры, как органа публичной власти, мы определяем в контексте социально-политических условий ее организации и функционирования, национальных традиций и особенностей правовой культуры государства. По моему глубокому убеждению, изменение правового статуса, структуры, задач и функций прокуратуры в современных исторических условиях жизни нашего государства должно осуществляться гармонично, путем синхронного и эффективного реформирования судебной и правовой систем», - подчеркнул В.Пшонка.

Он также добавил, что такой подход сегодня ставит перед законодателями вопрос не только места и роли прокуратуры, но и, возможно, нового определения правового статуса органов прокуратуры.

В Консультациях высокого уровня по реформе органов прокуратуры в Украине принимает участие украинская делегация в составе В.Пшонки, руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины Андрея Портнова, первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Игоря Калетника.

Участие в мероприятии от Совета Европы, в частности, принимают Генеральный секретарь Совета Европы Торбьйорн Ягланд, генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Филипп Буайа, секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, начальник Управления независимости и эффективности правосудия Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Стефан Лейенбержер, директор Директората прав человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Гиакомопулос и другие.