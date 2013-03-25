В «Батькивщине» не удивятся, если Азаров обвинит Тимошенко в аномальном снегопаде

Об этом говорится в переданном агентству заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«Власти сегодня нужно не заботиться проблемами Юлии Тимошенко и, как испорченная пластинка, рассказывать о том, что она якобы виновата во всех бедах Украины. Руководству государства стоит заниматься реальными проблемами украинцев, в частности, погашением миллиардной задолженности по зарплатам и ликвидацией последствий стихийного бедствия в столице, которую правительство откровенно провалило, бросив миллионы киевлян на произвол судьбы», - говорится в заявлении в связи с дежурными критическими высказываниями премьер-министра Николая Азарова в адрес Ю.Тимошенко, прозвучавшими в интервью российским СМИ.

Кроме того, заявления Н.Азарова о том, что «ни один судья не осмелится принять незаконное решение в отношении Юлии Тимошенко при условии пребывания в Украине комиссии наблюдателей от Европарламента Кокса-Квасневского, также не соответствуют действительности. Ведь данная комиссия, как известно, начала свою работу уже после заключения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко и она неоднократно была свидетелем того, как зависимые от Администрации Президента Януковича суды выносили неправосудные решения в апелляционных инстанциях, отказываясь объективно рассматривать жалобы защитников политических узников», - заявили в оппозиции.

В «Батькивщине» «полной бессмыслицей» назвали и «высказывание Азарова о том, что Юлии Тимошенко раньше якобы удавалось избежать уголовной ответственности благодаря депутатской неприкосновенности. Стоит напомнить, что когда Президент Кучма по сфабрикованным обвинениям пытался посадить за решетку Юлию Тимошенко как своего политического оппонента, она не имела никакой депутатской неприкосновенности. Позже отечественные суды закрыли все дела против Юлии Тимошенко из-за отсутствия состава преступления, еще когда она не была при власти».

В Объединенной оппозиции заявили, что не удивятся, если «завтра Николай Азаров обвинит Юлию Тимошенко в аномальном снегопаде, который прокатился по Украине».

Авторы заявления призвали власть и премьер-министра прекратить обвинять во всем предшественников, «это уже выглядит просто смешно, ведь за последние три года правления Президента Януковича лично Николай Азаров уже давно стал «папередником» самому себе».