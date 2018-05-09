Закон, что дышло: куда заведет страну референдум по-украински

В 1991 году граждане на референдуме подтвердили Акт провозглашения независимости Украины, а 13 лет назад высказались по поводу реформирования системы государственного управления (в частности, относительно создания двухпалатного парламента). И, если результаты первого плебисцита позволили стать Украине независимым государством, то по второму народному волеизъявлению соответствующие изменения в законодательство так и не были внесены. Отказавшись принять результаты данного референдума, Верховная Рада не позволила тогдашнему президенту Леониду Кучме пойти по стопам российского главы государства Бориса Ельцина, который еще в 1993 году распустил Верховный Совет России, превратив его в двухпалатную Государственную Думу. У Кучмы не получилось укротить строптивый украинский парламент. А незаконность действий Верховной Рады была показано только в решении Конституционного Суда № 6-рп/2008 от 16 апреля 2008 года, когда Леонид Кучма уже сложил свои президентские полномочия.

Тогда КСУ постановил, что непринятие парламентом результатов референдума противоречит разделу 3 Основного закона Украины. Собственно, это решение позволяет действующему президенту Украины Виктору Януковичу уже не наступать на грабли предшественников. И сделать парламент более сговорчивым по любому вопросу глава государства может вполне законно и без согласования с Верховной Радой. Тем более, что у Виктора Федоровича для этого есть и закон «О всеукраинском референдуме».

Да, Венецианская комиссия, на рассмотрение которой отправлен сей документ, пообещала рассмотреть его 14 июня текущего года. Но о том, что закон может быть «опробован» и без правок европейцев, косвенно свидетельствует нормативная подготовка, развернувшаяся в правительстве и Центральной избирательной комиссии. В частности, Кабмин определил порядок финансирования референдума. А ЦИК в рамках реализации закона принял ряд постановлений. В Центризбиркоме считают важным принятие закона о референдуме, однако нещадно критикуют документ. «У меня есть много замечаний к закону... В нем содержатся отдельные положения, которые нельзя назвать конституционными», - уверен глава ЦИК Владимир Шаповал.

В частности, эксперта настораживает возможность принятия новой Конституции путем проведения референдума. «В самой Конституции о такой возможности речь не идет», - подчеркнул он. По его словам, согласно решений КСУ, прежде чем проводить референдум об изменении Основного закона, следует спросить у украинцев: нужна ли новая Конституция.

«Но эти решения законодатели почему-то обошли вниманием», - посетовал Шаповал.

Первый - пошел

Тем временем, общественные организации Харькова и Херсона уже выступили с инициативой провести референдум а-ля 2000-й год. Для начала, представители общественности требуют отмены депутатской неприкосновенности и роспуска парламента. Однако, если президент не распустит Верховную Раду, начнется сбор подписей за проведение всеукраинского референдума. На рассмотрение украинцев планируется вынести вопросы сокращения численности народных депутатов до 300, введения второй палаты парламента, полной отмены депутатской неприкосновенности, а также проведения внеочередных выборов исключительно по мажоритарной системе.

«Отмена депутатской неприкосновенности делает украинский парламент максимально управляемым и дает исполнительной власти возможность легитимизировать ряд процессов, связанных с президентской кампанией 2015 года», - отметил эксперт Института Горшенина Владимир Застава.

По его мнению, речь может идти как об усилении силового блока для обеспечения более прогнозируемого голосования, а также для принятия экономических мер, необходимых для обеспечения предвыборных обещаний власти. Кроме того, могут рассматриваться вопросы об изменениях сроков кампании, «вплоть до переноса даты выборов». Однако, по его словам, власть может столкнуться с саботажем в рядах собственных парламентских фракций при принятии законопроекта, отменяющего неприкосновенность. «В этом не заинтересован ни один депутат. Особенно если речь идет о представителях бизнеса, которых достаточно во всех политических списках, и о мажоритарщиках, прошедших все жернова избирательной кампании и знающих себе цену. И тут важно, насколько политические силы, несогласные с подобным сценарием, смогут эффективно объяснить обществу замысел власти», - считает эксперт.

Референдум как манипуляция

В оппозиции считают эти инициативы происками Банковой. «Во времена Кучмы у нас уже был референдум, когда доярки выступили за бикамеральность парламента. Это было такое «народное» движение. Приблизительно так все будет происходить и сегодня. То есть, некомпетентные люди будут выдвигать заранее подготовленные кем-то компетентные вопросы... А простым людям будут навязывать мнение. И это не демократия, это иллюзия. Я за то, чтобы совершенствовать законодательство и создать инструмент реального волеизъявления, а не манипулирования», - рассказывает УНИАН народный депутат от фракции «Батькивщина» Ксения Ляпина.

Кроме того, в оппозиции опасаются, что закон о референдуме позволит проводить народное волеизъявление лишь по вопросам, интересующим власть. «На наш взгляд, мы не можем легитимизировать закон о референдуме, в том числе, проводя акты народного волеизъявления, даже по тем вопросам, которые нам были бы интересны», - пояснил УНИАН народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко.

По его словам, закон делает невозможным контроль за результатами референдума, так как обеспечивает формирование комиссий для подсчета голосов исключительно из членов местных администраций. «Поэтому мы можем говорить о том, что власть единолично может формировать эти комиссии. И они могут на 100% сфальсифицировать любые результаты», - подчеркивает Мирошниченко.

«Сегодня происходит самое трагическое за время независимости нашей страны — прямое введение хунты криминальной олигархии. И все манипуляции и разговоры о необходимости изменения формы правления и так далее, не что иное, как белорусский вариант. Только в более худшем его выражении. Речь идет о том, что в Украине полностью сворачивается демократия», - рассказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Роман Забзалюк.

Язык до референдума доведет

В свою очередь, в Партии регионов не видят минусов для проведения референдума по тому или иному вопросу. «Референдум — норма прямого демократического действия. Решения, принятые на референдуме должны немеделенно выполняться, а не подвергаться всяким имплементациям через кого-то», - пояснил УНИАН народный депутат от Партии регионов Ярослав Сухой.

По его мнению, проводить референдумы в Украине необходимо по самым раздражающим вопросам, чтобы «снять их остроту». «По каким вопросам нужно провести референдумы? По ЕС и Таможенному союзу, и по языку», - посоветовал парламентарий.

С таким мнением согласен и лидер фракции КПУ Петр Симоненко. «Прямую демократию, прямое народное волеизъявление мы должны максимально использовать. Учитывая, что Украина находится в кризисе, политики, представляющие олигархические кланы, спекулируют на тех или иных настроениях людей и обманывают их. Поэтому вопросов, по которым надо было бы советоваться с народом — много. Прежде всего, это вопросы внутренней экономической политики и внутренней социальной политики», - рассказал главный коммунист УНИАН.

По его словам, украинская экономика не будет расти, если не решится вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз. «Пока олигархи не дограбили Украину, им не выгодно вступать в Таможенный союз. Они почему не идут в ЕС или ТС? Потому что им нужно доворовать и растащить Украину. И понятно, что они будут исключать проведение референдума по этому вопросу», - уверен Симоненко.

В свою очередь, социологи предостерегают политиков: проведение референдума по теме интеграции Украины на Запад или Восток расколет страну. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы на плебисцит был вынесен вопрос: «к кому присоединяться Украине - к Европейскому Союзу или же к союзному государству России и Беларуси?», доли ответов тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в союзное государство с Россией и Беларусью и за вступление Украины в Европейский Союз, равны: 38,4% против 37,9% (разница статистически не значительна).

На такой же вопрос, заданный в исследовании Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, относительное большинство населения проголосовало бы за ЕС - 52%, за Таможенный союз – 48% (проценты даны в отношении к тем, кто уже определился с голосованием).

Кроме того, по словам директора Фонда Ирины Бекешкиной, проведение народного волеизъявления лишь по вступлению в ЕС или лишь по вступлению в Таможенный союз дало бы нечестный результат. Поскольку оба эти референдума имели бы позитивное решение. «В Украине имеются существенные региональные отличия в поддержке вступления в ЕС или Таможенный союз. Вступление в ЕС поддерживают в Западной и Центральной Украине, почти пополам делится мнение населения Южной Украины и преимущественно не поддерживают в Восточной Украине», - отметила эксперт.

В то же время вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, наоборот, поддерживается на Востоке, Юге, с небольшим преимуществом и в Центре и совсем не поддерживается на Западе Украины. При альтернативной постановке вопроса - «или ЕС, или Таможенный союз» - вступление в ЕС поддерживается населением Запада и Центра Украины, в Таможенный союз – населением Юга и Востока.

Осторожно, бюджет не резиновый

Важность правильной формулировки вопроса не отрицают и в Партии регионов. «В проведении референдума есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что, прежде, чем принимать какое-то судьбоносное для страны решение, нужно получить мысли простых украинцев по этому поводу. А минусы могут быть заложены в вопросах, в формулировке вопросов, которые будут выноситься на референдум», - пояснил УНИАН народный депутат от Партии регионов Александр Стоян.

В связи с этим, по его мнению, формулировать вопросы должны эксперты: ученые, политики, практики в той сфере, которая касается темы референдума. «Но, самое важное, нам нужно учесть и понимать два момента: целесообразность референдума (что мы хотим от него получить) и как потом воплотить в жизнь народное решение», - подчеркнул он.

Советует осторожнее относиться к проведению референдумов и его коллега по фракции Владимир Макеенко: «Есть страны, в которых референдум проводится по вопросу: «бросать окурки в ящик или в песок». Есть страны, которые любят такие референдумы, но в Украине не так часто они проводятся. К этому делу нужно относиться осторожно».

Кроме того, по словам парламентария, референдум - дорогое мероприятие. «Наверное, оно может стоить от 400 миллионов гривен», - считает депутат. Поэтому, по его мнению, прежде, чем вынести на суд украинцев какое-либо решение, необходимо «набрать вопросов, которые действительно интересуют народ и считать государственные деньги».

Татьяна Урбанская