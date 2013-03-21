Украинцы одинаково хотят и в ЕС, и в союз с Россией (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье проходил референдум о том, к кому присоединяться Украине - к Европейскому Союзу или же к союзному государству России и Беларуси, как бы Вы поступили?», доли ответов тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в союзное государство с Россией и Беларусью и за вступление Украины в Европейский Союз, равны: 38,4% против 37,9% (разница статистически не значительная). Приблизительно каждый десятый опрошенный (11%) не участвовал бы в таком референдуме, 12% не определились со своей позицией по этому вопросу.

Так же на вопрос «Что, по вашему мнению, для Украины лучше: заключить договор об Ассоциации с Европейским Союзом, чтобы в дальнейшем вступить в ЕС, или уже сечас вступить в Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами?» 41% опрошенных украинцев ответили, что лучше уже сейчас вступить в Таможенный союз и ЕЭП, 39% - что лучше заключить договор об Ассоциации с Европейским Союзом (разница статистически не значительная). 19% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Украинцам также был поставлен вопрос: «поддерживают ли они вступление в ЕС при условии, что это приведет к введению виз со странами, не являющимися членами ЕС, в том числе с Россией?». Так, 45% опрошенных считают, что лучше, чтобы Украина не стала членом ЕС и имела открытые границы с Россией, 34% - что следует вступать в ЕС, даже если это приведет к введению виз с Россией. 19% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

*** Опрос был проведен с 23 февраля по 11 марта 2013 года. Методом интервью опрошено 2760 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает: 2,8% для показателей, близких к 50%, 2,4 % - для показателей, близких к 25%, 1,7 % - для показателей, близких к 10%, 1,2% - для показателей, близких к 5%.