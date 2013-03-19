В Харькове приняли резолюцию, в которой требуют роспуска ВР

Ежегодная конференция общественных организаций – членов «Единой социальной сети» Харькова проходила в зале театра им. Пушкина. Началось мероприятие со вступительного слова вице-президента общественной организации «Креавита» Елены Шингаревой. Она сообщила, что представители 78 общественных организаций собрались, чтобы обсудить итоги работы 2012 года и обозначить развитие рынка социальных услуг. Всего в зале присутствовало около 350 человек, сообщает Городской Дозор.

После обсуждения вопросов помощи пожилым людям, подготовки волонтеров, а также реабилитации детей-инвалидов, с докладом выступила президент общественной организации «Юнити» Светлана Харченко, которая работает с клубами активного долголетия в Октябрьском и Фрунзенском районах города. Она сообщила, что на данный момент в клубах числится около тысячи пенсионеров и ветеранов.

По словам Светланы Харченко, в последнее время у пенсионеров пользуются популярностью дискуссионные клубы на общественно-политические темы, где они высказывают свою гражданскую позицию. Далее она зачитала «настроение пенсионеров относительно работы депутатов», ссылаясь на данные общественных организаций.

«На данный момент парламентарии не работают, а многотысячные зарплаты получают. За день 445 депутатов Верховной Рады тратят почти 200 тысяч гривен бюджетных денег. Помощники депутатов обходятся народу в 107 миллионов гривен в год, в то время как пенсионеры имеют пенсию около тысячи гривен. Бывшие депутаты Верховной Рады первые два года после работы в парламенте могут получать ежемесячную компенсацию в размере 14 тысяч гривен. До пенсии безработным экс-депутатам полагается около 7 тысяч гривен. Также они имеют право пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных клиниках. В Украине насчитывается 800 бывших парламентариев, а на их льготы и пособия в год тратится около 250 миллионов гривен», – сказала Светлана Харченко.

Она отметила, что возможно, что Украине будет достаточно и 300 депутатов и предложила принять резолюцию относительно «неработы парламента». «Когда разблокируется парламент, тогда начнет подниматься наша Украина, будут решаться вопросы по поводу пенсий, минимальной заработной платы, пособий детям», – сказала Светлана Харченко. Последние слова женщины общественники встретили бурными аплодисментами.

Мысль о неудовлетворительной работе парламента продолжил в своем докладе и председатель харьковского творческого объединения инвалидов «Инвапресс» Александр Родионов. По его словам, из почти 100 дней Верховной Рады нового созыва, фактически она работала только 7 дней. «Нужно менять что-то в нашей жизни. Но если мы просто проведем новые выборы, кроме того, что будут затрачены бюджетные средства, ничего они не дадут. Мало что изменится в составе Верховной Рады. Поэтому нужно предлагать сокращение, может быть, двухпалатный парламент, снятие депутатской неприкосновенности. Самое главное, чтобы народ знал своих депутатов. А значит, выборы должны проходить по мажоритарным округам», – считает Александр Родионов.

Елена Шингарева отметила, что бездействие Верховной Рады бьет по социально незащищенным слоям населения – инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным семьям. «Каждый депутат Верховной Рады должен нести персональную ответственность, что не происходит индексация пенсий, не назначаются выплаты социальных пособий», – сказала Елена Шингарева.

Она зачитала текст резолюции, в которой общественники требуют от Президента роспуска Верховной Рады Украины 7 созыва и объявления досрочных парламентских выборов.

«Если данное требование не будет выполнено, то мы, как часть народа Украины, в соответствии со ст. 5 и ст. 69 Конституции Украины, воспользуемся своим конституционным правом на всеукраинском народном референдуме внести в Конституцию Украины изменения, которые давно назрели и которые обеспечат нормальную работу всех ветвей государственной власти и улучшение жизни людей.

Для проведения всеукраинского народного референдума мы создадим инициативную группу и вынесем на референдум следующие вопросы:

1. Сократить численность Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов.

2. Ввести вторую палату Парламента, которая должна состоять из представителей регионов. Главной задачей второй палаты Парламента должно стать законодательное обеспечение развития регионов страны. Эта палата должна иметь контрольные полномочия по исполнению Законов и обладать правом вето.

3. Полностью отменить депутатскую неприкосновенность.

4. Выборы в Верховную Раду Украины провести исключительно по мажоритарной системе», – подчеркивается в документе.

Участники конференции проголосовали за резолюцию почти единогласно. «Общественные организации выразили мнение социально незащищенных слоев населения. Это не политическая акция. Это позиция людей из гражданского общества», - подчеркнула Елена Шингарева.

По ее словам, принятую резолюцию передадут Президенту Украины и будут ожидать ответа в течение десяти дней. «То, что парламент сегодня начал работать не является основанием, чтобы резолюция потеряла свою актуальность», - отметила она. Инициативу Харькова уже поддержал Херсон и также создал подобное обращение.