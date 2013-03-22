Опора: Из 100 дней Верховная Рада заседала всего десять

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления “Опоры” Ольга Айвазовская во время презентации исследования.

“За 100 дней 20 дней были рабочими. Из них 10 дней парламентарии провели на пленарных заседаниях, на которых обсуждали кадровые вопросы, законопроекты, политику и реформы”, - сообщила она.

По ее словам, остальные 10 дней депутаты провели, блокируя трибуну.

Кроме того, как отметила О.Айвазовская, еще 19 дней парламентарии потратили на работу в комитетах.

“К сожалению, протоколы заседаний комитетов свидетельствуют о том, что серьезная работа в них не началась до сих пор. Первый этап - было решение оргвопросов. Эффективность большинства комитетов за 19 дней сомнительная”, - отметила она.

И еще 8 дней народные депутаты потратили на работу в округах. Однако, как отметила О.Айвзовская, в некоторых округах до сих пор не работают общественные приемные.

Остальные дни — 53 дня парламентарии отдыхали.

Поэтому, отметила она, эффективность работы парламента можно оценить только в 10% за первые 100 дней.