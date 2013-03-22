Опора назвала самых активных депутатов (исследование)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления общественной сети “Опора” Ольга Айвазовская во время презентации данных исследования.

“Однако я прошу журналистов и других критически относиться к этим вещам. В дальнейших рейтингах мы будем вводить различные коэффициенты веса законопроектов”, - сказала О.Айвазовская.

По ее словам, на четвертом месте среди активнейших законотворцев парламента оказался Виталий Кличко, который подал 35 законопроектов, и Петр Симоненко — 33 законопроекта. Впрочем, как отметила О.Айвазовская, руководители фракций часто подавали законопроекты в соавторстве и даже иногда не знали о сути законодательных инициатив, под которыми они подписались. Поэтому, по ее словам, этот рейтинг не очень освещает деятельность активнейших народных депутатов.

Всего за первые 100 дней работы парламента, как сказала председатель правления “Опора”, в Верховной Раде было зарегистрировано 1008 законопроектов. Причем к разработке настоящих документов были привлечены почти все депутаты Верховной Рады. Она добавила, что в законотворческой деятельности не замечен всего 1% депутатов ВО “Батькивщина” и 2% Партии регионов.

Самой активной фракцией в плане разработки документов по данным “Опоры” является “Батькивщина”, на втором месте — ПР, на третьем внефракционные депутаты. О.Айвазовская отметила, что за первые 100 дней депутаты больше всего заботились об экономическом и хозяйственном блоках вопросов — подана 261 законодательная инициатива, на втором месте политика и государственное управление — 256 инициатив, на третьем — социальная сфера — 186. Наименее актуальной для парламентариев, по данным “Опоры”, оказалась тема внешней политики — зарегистрировано лишь 9 законопроектов в этой сфере.