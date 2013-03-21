Янукович ввел новых людей в состав Совета регионов

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 147/2013 внес изменения в состав Совета регионов.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, в состав Совета регионов введены такие лица: председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета (по согласию) Евгений Геллер; председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (по согласию) Давид Жвания; председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики (по согласию) Спиридон Килинкаров; председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Николаенко и председатель Львовской областной государственной администрации Виктор Шемчук.

В составе Совета регионов утвержден Сергей Ларин - заместитель главы Администрации Президента Украины, назначенный исполнительным секретарем Совета регионов, и Станислав Скубашевский - советник Президента Украины (вне штата), освобожденный при этом от обязанностей исполнительного секретаря Совета регионов;

Тем же указом из состава Совета регионов выведен Михаил Костюк.