Завтра Янукович будет советоваться с регионами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на заседании будут рассмотрены вопросы усовершенствования государственной политики по местному самоуправлению и социально-экономическому развитию территорий.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, В.Янукович планирует дать оценку нынешнему состоянию системы самоуправления и очертить основные принципы модернизации этой сферы государственного управления.

С.Лёвочкин напомнил, что Президент неоднократно выступал за децентрализацию властных полномочий и эффективное развитие территориальных общин.

Глава Администрации Президента отметил, что В.Янукович видит этот процесс в контексте выполнения Украиной Европейской хартии местного самоуправления, что будет способствовать эффективной интеграции нашего государства в Европейское содружество.

Безусловной основой проведения реформы местного самоуправления должна быть, как неоднократно отмечал глава государства, поддержка этого процесса гражданами. С.Лёвочкин подчеркнул, что Президент выступает за широкое обсуждение и разъяснение основных позиций предстоящих реформ в обществе.