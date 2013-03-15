Российская телекомпания извинилась за то, что сравнила Шевченко с Гитлером (видео)

Об этом заявила директор филиала телекомпании Лариса Мурашова, сообщает сайт телеканала.

"Был допущен ряд некорректных высказываний о творчестве Тараса Григорьевича Шевченко. Должна заверить зрителей, что автор не хотел своим сюжетом задеть чувства национальной гордости украинского народа", - заявила она.

"Тем не менее, мы сожалеем по поводу резонанса, который вызвала эта тема, и компания приносит свои извинения всей украинской общественности", - добавила Мурашова.

"Журналисты ГТРК Оренбург с уважением относятся к культуре украинского народа, что подтверждает наша ежедневная работа в эфире", - отметила она.

Кроме того, телеканал продемонстрировал комментарии губернатора области и другим представителям общественности края, которые комментировали сюжет, вызвавший критику.

Украинская правда