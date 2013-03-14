«Свобода»: милиция блокирует выезд людей на акцию протеста в Виннице
10:28, 14 марта 2013Политика
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Правоохранители блокируют выезд местных активистов в Винницу на акцию «Вставай, Украина!», заявляют в «Свободе»
Олег Тягнибок сегодня - в Виннице
Представители правоохранительных органов и Государственной автомобильной инспекции блокируют выезд делегаций районов Винницкой области на акцию протеста “Вставай, Украина!”, которая состоится сегодня, 14 марта, в Виннице.
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Винницкой областной организации ВО «Свобода».В частности, как утверждают в партии, правоохранителям угрожают перевозчикам забрать лицензии в случае перевозки активистов на вече. Так, правоохранители блокируют выезд автобусов из Тульчина, Чечельника и Могилев-Подольского, говорится в сообщении.
Как напомнили в «Свободе», 14 марта в Виннице объединенные оппозиционные силы в рамках всеукраинской акции протеста "Вставай, Украина!" организуют протестный марш. Участие в марше примет лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
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